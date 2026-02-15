Buscan a Marcelo Giménez: padece problemas de salud mental y podría estar desorientado

La búsqueda de Marcelo Andrés Giménez, de 42 años, ha entrado en una fase crítica. Tras la denuncia radicada en la Comisaría Segunda de Castelli, la Policía del Chaco ha intensificado los operativos en las últimas horas, extendiendo los rastrillajes hacia parajes rurales profundos, ante la posibilidad de que el hombre se encuentre desorientado en campo abierto.

Marcelo fue visto por última vez el pasado jueves 5 de febrero en la zona de la Chacra 108. Sin embargo, nuevos datos recabados por los investigadores sugieren que habría sido divisado caminando por un sendero vecinal en inmediaciones del paraje «La Susana», a unos 20 kilómetros al oeste de la planta urbana de Castelli.

OPERATIVO CERROJO EN LA ZONA RURAL

Efectivos de la Comisaría Segunda, junto a unidades de la División Operaciones Rurales, se encuentran peinando la zona «tranquera por tranquera».

El operativo se torna urgente debido a que Giménez padece problemas de salud mental y tiende a caminar largas distancias sin rumbo fijo cuando se desorienta.

Datos para su identificación inmediata:

Físico: 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña y cabello corto.

Vestimenta: remera amarilla, short playero gris y alpargatas negras con cordón.

Señas particulares: una cicatriz en la muñeca derecha y un lunar en la oreja izquierda.

Las autoridades solicitan a los pobladores de los parajes cercanos y a la comunidad en general que, ante cualquier avistamiento, se comuniquen de inmediato a emergencias o al teléfono de la Comisaría Segunda de Castelli: 3644-448914.

fuente:datachaco