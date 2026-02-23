Buscan a dos hombres por lavado y asociación ilícita: están vinculados al clan Sosa

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre el paradero de los buscados, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

La Policía del Chaco sigue la intensa búsqueda de dos hombres en el marco de una causa por lavado de activos y asociación ilícita, vinculada a una organización conocida como el «Clan de los Sosa».

Se trata de Sergio Omar Fernández, DNI 33.675.283, y Hernán Eduardo Acosta, DNI 33.147.934, quienes cuentan con pedido de localización en el marco de la investigación en curso.

De acuerdo al comunicado oficial, ambos estarían vinculados a una estructura delictiva investigada por presuntas maniobras de blanqueo de capitales y conformación de asociación ilícita.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre el paradero de los buscados, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.