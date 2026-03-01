Buscan a dos adolescentes que desaparecieron del Hogar Sueño de Luz en Resistencia

Cualquier novedad sobre las menores acercarse a la unidad más próximas a su domicilio o comunicarse a Comisaría Primera Resistencia al 3624385646 o al servicio de emergencias 911.

La Policía del Chaco busca a Angelina Bianca Forte, de 15 años y a Tatiana Natali Peralta, de 13. Ambas fueron vistas por última vez en el Hogar Sueño de Luz el pasado 28 de febrero.

Angelina Forte mide 1,45 metros de altura, es de contextura física delgada, es de tez blanca, tiene cabello largo con flequillo castaño claro. Al momento de su desaparición usaba un short de color gris y una camiseta de argentina.

Por otro lado, Tatiana Peralta mide 1,50 metros de altura, es de contextura física delgada, es de tez morena, tiene cabello de color castaño claro y largo hasta los hombros. La última vez que se la vio vestía un short gris, una musculosa gris y estaba descalza.

Cualquier novedad sobre las menores acercarse a la unidad más próximas a su domicilio o comunicarse a Comisaría Primera Resistencia al 3624385646 o al servicio de emergencias 911.

fuente:diariochaco