Buenas noticias para Claudio Úbeda: los dos recuperados en Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Boca recibirá a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera por el Torneo Apertura y Claudio Úbeda podría contar con Marcelo Weigandt y Ángel Romero. Ambos futbolistas evolucionaron favorablemente de sus molestias físicas y formarían parte de la convocatoria para cortar la racha sin triunfos.

Tras avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina con el 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en Salta, el Xeneize apunta ahora a recuperar terreno en el Torneo Apertura, donde arrastra tres partidos sin victorias. El próximo compromiso será este sábado 28 de febrero desde las 17.45 ante el Lobo mendocino, y en la previa el entrenador recibió dos noticias alentadoras en relación a futbolistas que estaban en duda.

Uno de los que encendió las alarmas fue Marcelo Weigandt. El lateral sufrió una dura infracción en Salta y terminó el encuentro con mucho dolor en su tobillo izquierdo. Sin embargo, según pudo saberse, mostró una buena evolución en las últimas horas y estaría en condiciones de integrar la lista de convocados. El lateral, que regresó de su préstamo en Inter Miami, logró ganarse un lugar cuando parecía que tendría pocas oportunidades y ahora buscará sostener su presencia en el equipo.

El otro caso es el de Ángel Romero. El paraguayo fue reemplazado antes del inicio del complemento ante Gimnasia de Chivilcoy por una sobrecarga en el aductor. La evolución fue favorable y no fue necesario realizarle estudios médicos. Aunque todavía debe someterse a una última revisión, el cuerpo técnico lo vio en buen estado y también lo incluiría en la convocatoria.

Las bajas y el posible debut de Adam Bareiro en el Apertura

Quienes aún no podrán regresar son Leandro Paredes, Juan Barinaga, Alan Velasco y Exequiel Zeballos, que viajaron a Salta para acompañar al plantel. Tampoco estarán Rodrigo Battaglia, Milton Giménez ni Carlos Palacios, quienes continúan con procesos de rehabilitación más extensos. Por su parte, Edinson Cavani, que fue silbado en el partido ante Racing, permaneció en Buenos Aires para seguir mejorando su condición física.

En cuanto al equipo, Adam Bareiro se perfila para ser titular tras su estreno soñado en Copa Argentina, donde marcó un doblete en el 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy. El delantero paraguayo podría hacer su debut en el Torneo Apertura y presentarse por primera vez en La Bombonera con la camiseta de Boca.