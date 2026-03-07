Bruno Cipolini se sometió a un test toxicológico público

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini cumplió así la Ordenanza municipal que establece controles obligatorios para funcionarios electivos. Lo hizo ante profesionales encargados de certificar la toma y resguardo de las muestras, tras dar apertura al período de sesiones ordinarias del Concejo..

El intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, se sometió a un examen toxicológico de manera pública al finalizar el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en un gesto que buscó dar cumplimiento a la normativa vigente y reforzar la transparencia institucional en el ejercicio de la función pública.

La medida se enmarca en la ordenanza municipal Nº 9420, sancionada a fines del año pasado, a través de la cual el municipio adhirió a la Ley Provincial 4197-G, normativa que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios que desempeñan cargos electivos dentro del ámbito provincial y municipal.

Durante su discurso ante el cuerpo legislativo local, el jefe comunal explicó los alcances del procedimiento previsto por la legislación y señaló que los funcionarios alcanzados por la norma pueden optar por realizar el test de manera pública, como una forma de garantizar la transparencia del proceso y fortalecer la confianza institucional.

En ese contexto, Cipolini anunció que sometería su muestra en ese mismo momento y frente a los presentes. «Por mi parte tomo la decisión de hacerlo aquí mismo, delante de todos», expresó el intendente, antes de dar inicio al procedimiento, que se llevó adelante tras concluir el acto protocolar de apertura del período legislativo.

Para asegurar la validez del procedimiento, el municipio dispuso la presencia de profesionales especializados encargados de certificar tanto la toma de las muestras como la cadena de custodia correspondiente, con el objetivo de garantizar el origen y el resguardo del material destinado al análisis toxicológico.

El intendente sostuvo además que la decisión de realizar el examen de manera pública apunta a despejar cuestionamientos que, según indicó, surgieron anteriormente en el ámbito político. «Lo hago con absoluta tranquilidad y convicción, ante la responsabilidad institucional que implica la función pública», afirmó, al referirse al alcance de la medida y a su decisión de someterse al test.