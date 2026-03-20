Bomberos sofocaron un incendio en la carga de carbón de un camión

Alrededor de las 6 del jueves, una dotación de la División Bomberos intervino en la Ruta Provincial N° 90 y calle 9 de Julio de General San Martín, donde se produjo un incendio en la carga de un camión, en una estación de servicio.

El foco ígneo afectaba bolsas de carbón transportadas en un camión Iveco, con una carga aproximada de 27 toneladas. El personal trabajó sobre el sector en combustión y realizó la descarga parcial del material.

Como resultado, unas 170 bolsas de carbón fueron afectadas. No se registrarán personas lesionadas.

Tras finalizar las tareas, la dotación volvió al cuartel sin registrar novedades.