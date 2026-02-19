Boleto docente: desde el lunes 23 comenzará la activación

Desde el 23 de febrero de 2026 comenzará la activación y actualización del beneficio del boleto docente «Vamos a enseñar».

Para acceder al mismo por primera vez,los trabajadores de la educación deberán registrarse en el sistema SIE y presentar la documentación correspondiente. Una vez validado por el director, podrán solicitar la gestión de la tarjeta en la regional correspondiente con la constancia de SIE impresa y fotocopia del DNI actualizada.

Si ya son beneficiarios, deberán actualizar los datos en el sistema SIE y acercarse con la constancia impresa, DNI actualizado y la credencial en la Subsecretaría de Transporte del Chaco, ubicado por avenida Sarmiento al 1195.

Luego, tendrán que pasar su tarjeta ya obtenida por el validador del colectivo.

Todos aquellos que ya son benificiarios tienen tiempo de entregar sus papeles hasta el 31 de julio del 2026.

Este beneficio es impulsado por el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Transporte y Logística, mediante el programa Vamos a Enseñar.