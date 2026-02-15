Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Por el lado del Calamar, el objetivo es dar la sorpresa y estirar su buen presente en el torneo. Sin embargo, los de Vicente López tienen un desafío extra: romper la mala racha en La Bombonera, un estadio donde no han podido sumar de a tres desde su vuelta a la máxima categoría.

Boca llega al duelo contra el Calamar con una marcada doble cara: invicto de local y derrotado de visitante. Actualmente noveno en la Zona A con 6 puntos, el equipo de Claudio Úbeda inicia una seguidilla clave de tres partidos en La Bombonera para despegar en el torneo.

El Calamar atraviesa un histórico 2026, año de su debut en la Copa Libertadores. Pese a la reciente caída 1-0 ante Independiente, el equipo arrastra un inicio sólido en el torneo local: ocupa el quinto puesto con 7 puntos, tras vencer a Instituto y Talleres, e igualar con Unión.

En el plano de copas, el presente también es positivo: avanzó agónicamente en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz y ya espera rival para los 16avos de final.