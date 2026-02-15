Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Este domingo a las 19:30, Boca se mide ante Platense por la quinta fecha del Apertura 2026. El equipo de Claudio Úbeda llega con la obligación de recuperarse ante su público después de la floja actuación y derrota frente a Vélez en Liniers.
Por el lado del Calamar, el objetivo es dar la sorpresa y estirar su buen presente en el torneo. Sin embargo, los de Vicente López tienen un desafío extra: romper la mala racha en La Bombonera, un estadio donde no han podido sumar de a tres desde su vuelta a la máxima categoría.
Boca llega al duelo contra el Calamar con una marcada doble cara: invicto de local y derrotado de visitante. Actualmente noveno en la Zona A con 6 puntos, el equipo de Claudio Úbeda inicia una seguidilla clave de tres partidos en La Bombonera para despegar en el torneo.
El Calamar atraviesa un histórico 2026, año de su debut en la Copa Libertadores. Pese a la reciente caída 1-0 ante Independiente, el equipo arrastra un inicio sólido en el torneo local: ocupa el quinto puesto con 7 puntos, tras vencer a Instituto y Talleres, e igualar con Unión.
En el plano de copas, el presente también es positivo: avanzó agónicamente en la Copa Argentina tras eliminar a Argentino de Monte Maíz y ya espera rival para los 16avos de final.
Formaciones del encuentro
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Boca vs. Platense: datos del partido
- Hora: 19:30hs.
- TV: ESPN Premium
- Estadio: la Bombonera
- Árbitro: Sebastián Zunino