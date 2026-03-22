Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y más

Por la 12° jornada, el Xeneize recibe a la Gloria en busca de cortar la racha de cuatro empates consecutivos en su casa. Todo lo que tenés que saber del partido.
La posible formación de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
La posible formación de Instituto vs. Boca, por el Torneo Apertura
Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Los datos de Boca vs. Instituto, por el Torneo Apertura
Hora: 20.00.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Estadio: La Bombonera.