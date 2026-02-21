Boca volvió a irse silbado tras otro cero a cero en el Torneo Apertura

El Xeneize y La Academia lucharon mucho y recién jugaron algo sobre el final; la gente volvió a reprobar al local, que acumula tres sin ganar.

Boca y Racing igualaron 0-0 este viernes en La Bombonera por la sexta fecha del torneo Apertura 2026, en un encuentro muy peleado en el que los de Claudio Úbeda volvieron a mostrar su versión más deslucida y, si bien los de Gustavo Costas estuvieron más cerca, tampoco sostuvieron el crecimiento de las últimas jornadas. Recién en el cierre se animaron las aguas con mejores chances para la visita, pero el cero se hizo inevitable para desatar una lluvia de silbidos al anfitrión sobre el final. Con tres encuentros sin ganar, el Xeneize se ubica quinto en el Grupo A y La Academia, séptimo en el B.