Boca no se retira del mercado y apunta a un cuarto refuerzo: cómo avanzan las negociaciones por Edwuin Cetré

Luego de incorporar a Adam Bareiro, el Xeneize sigue en la búsqueda de un extremo y vuelve a la carga por el colombiano, con una oferta distinta a la presentada una semana atrás.

Luego de incorporar a Ángel Romero y a Santiago Ascacíbar, Boca cerró la llegada de Adam Bareiro con el cupo de la lesión de Rodrigo Battaglia. Lejos de retirarse del mercado de pases, el Xeneize va por su cuarto refuerzo y tiene una opción que resalta en su carpeta: Edwuin Cetré.

La novela del extremo colombiano y el club de la Ribera se transformó en un culebrón infinito. Hace poco más de una semana el futbolista estuvo a punto de vestir la Azul y Oro, pero la transferencia se estancó por diferencias en los criterios médicos.

Ahora, luego de que la propuesta que realizó Athletico Paranense por Cetré no prospere, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda volvió a la carga y presentó una oferta distinta a la original que contempla el riesgo de los estudios médicos que se realizó el jugador de Estudiantes.

Claro está que, para que las negociaciones puedan seguir avanzando, Boca debería liberar un nuevo cupo por medio de una venta o un préstamo al extranjero, pero desde Brandsen 805 aseguran que este no va a ser un inconveniente y van a poder resolverlo sin problemas.

En caso de que el ex Junior termine quedándose en La Plata, el Xeneize no se rendiría y buscaría de igual forma un extremo o un volante ofensivo para afrontar la campaña 2026.