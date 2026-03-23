Boca mejoró su juego y venció 2-0 a Instituto de Córdoba

Luego de tres empates, Boca volvió a la victoria tras vencer por 2-0 a Instituto de Córdoba en La Bombonera por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Luego de un primer tiempo bastante igualada en situaciones y juego, los goles llegaron en el complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, el juvenil Tomás Aranda abrió el marcador con un golazo: controló, amagó y remató desde el borde derecho del área para el 1-0.

A los 11 minutos, el Xeneize amplió la suma. En un rebote fortuito, Adam Bareiro definió fuerte y alto de primera, para vencer a Roffo y poner el 2-0. El árbitro lo había anulado por un supuesto offside, pero el VAR lo revisó y convalidó la jugada.

A los 31 minutos, Jaime Lázaro anotó un descuento para Instituto tras un mal rechazo de Ayrton Costa y mala ejecución de Marchesín al querer embolsar, pero el VAR lo anuló por un offside durante la jugada.

Finalmente fue victoria para el Xeneize que suma 17 unidades en la tabla, ubicándose sexto. El siguiente encuentro será de visitante ante Talleres de Córdoba.