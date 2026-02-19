Boca acordó la llegada de Adam Bareiro como nuevo refuerzo

Fortaleza aceptó el monto ofertado por el Xeneize, con el delantero está todo arreglado desde lo económico y, de no mediar imprevistos, el viernes se realizará la revisión médica. Llega fuera del mercado de pases gracias al cupo especial por la lesión de Rodrigo Battaglia.

De no mediar inconvenientes, Adam Bareiro será el tercer refuerzo de Boca en 2026. Fortaleza aceptó los 3 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 29 años, de los cuales la mitad le corresponden a River (aunque no tuvo injerencia en la operación ya que no posee los derechos federativos), y se espera que el viernes llegue a Argentina para someterse a la revisión médica.

Originalmente, el club brasileño solicitó 2 millones de dólares por el 50% de la ficha del paraguayo, pero en la Ribera se mantuvieron firmes en su ofrecimiento y lograron acercar las partes a un día de que culmine el plazo por la lesión extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia. Vale recordar que el mercado de pases en Argentina ya cerró, pero la situación del volante le abrió una ventana especial al Xeneize, que fue aprovechada con éxito.

Abrochados los números con Fortaleza, Boca ya tiene todo arreglado en lo personal con Bareiro (firmará un contrato por tres años con opción de extenderlo por un más) y solo resta que mañana se presente en el país para sortear los chequeos de rigor y ser oficializado.

El punta, de pasado en San Lorenzo, hizo fuerza internamente para ponerse la camiseta azul y oro y también le hizo un guiño público a Juan Román Riquelme en la victoria de su equipo ante Ferroviario por la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, festejando su gol para el 2 a 0 con el famoso Topo Gigio.