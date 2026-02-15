Bernabé Navarro lleva 15 días desaparecido y no hay novedades

Este 15 de febrero se cumplen 15 días de la desaparición de Bernabé Navarro y, según el último reporte policial, no hay novedades sobre su paradero. El hombre de 82 años salió de su casa en Sáenz Peña el domingo 1 de febrero por la tarde y desde entonces es intensamente buscado en distintas localidades del interior chaqueño.

De acuerdo a lo informado en los primeros días, cámaras de seguridad lo registraron ingresando a Villa Berthet y algunos testigos aseguraron haberlo visto en la ruta. Desde entonces, los rastrillajes se extendieron a zonas rurales, con participación de fuerzas provinciales y federales, apoyo aéreo y drones de visión térmica, pero sin resultados positivos.

Mientras tanto, su familia redobla esfuerzos en el terreno. Su hijo Carlos encabeza la búsqueda y este viernes volvió a hablar públicamente para pedir ayuda.

«Estamos recorriendo casa por casa, campos, preguntando si alguien le dio agua. No vamos a parar», dijo a medios locales.

Carlos explicó que su padre padece atrofia cerebral, una condición que le provoca pérdida del sentido de orientación. «Él sabe quién es, sabe quiénes somos sus hijos, pero se desorienta. Sale con la intención de volver y termina yendo más lejos», detalló.

Según contó, Bernabé salió alrededor de las 16 o 16:30, como solía hacer los fines de semana para recorrer la ciudad y mirar fútbol. Es conocido en Sáenz Peña por su paso por la Liga Chaqueña de fútbol y, según su entorno, es un hombre amable y respetuoso.

«Si alguien lo ve y le dice ‘Bernabé, estás perdido, tus hijos te buscan’, él se va a quedar. Va a entender», afirmó su hijo, convencido de que una simple palabra puede marcar la diferencia.

En medio de la angustia, la familia mantiene la esperanza de que pueda estar en algún campo, asistido por vecinos. «Lo único que puede devolvernos la esperanza es la gente. Si alguien lo tiene, que nos avise. Solo queremos abrazar a nuestro padre», concluyó Carlos.

A 15 días de su desaparición, la búsqueda continúa sin descanso y el pedido es el mismo: cualquier información puede ser clave.

fuente:diariochaco