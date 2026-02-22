Batalla campal entre 50 personas en Presidencia Roca: policías atacados y 2 detenidos

Sucedió este sábado por la mañana en el barrio San Juan. Dos grandes grupos de vecinos se enfrentaron a golpes y piedrazos, lo que obligó a un amplio operativo policial. La Policía utilizó cartuchos antitumulto para frenar la pelea.

Un violento enfrentamiento entre vecinos alteró la mañana del sábado en el barrio San Juan de Presidencia Roca. La pelea, que llegó a involucrar a unas 50 personas, terminó con disparos disuasivos de la Policía, dos jóvenes demorados y tres efectivos con lesiones leves.

El hecho ocurrió cerca de las 9, cuando se alertó sobre una pelea de gran magnitud en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a hombres y mujeres que se agredían entre sí con palos y ladrillos en plena vía pública.

Despliegue policial para detener el conflicto.

Según el informe oficial, cuando el personal intentó intervenir para separar a los involucrados, parte del grupo comenzó a insultar y arrojar objetos contra los policías. Ante esa situación, se efectuaron disparos disuasivos con cartuchos antitumulto para dispersar a la multitud y recuperar el control.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el conflicto se habría iniciado cuando un joven identificado como M. A. llegó a una vivienda del barrio y comenzó a insultar y agredir físicamente a sus ocupantes. Vecinos señalaron que aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Minutos después, la Policía demoró al jóven y a otro sospechoso de 24 años señalado como partícipe del enfrentamiento. En tanto, dos vecinos fueron convocados a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente. Como consecuencia del operativo, tres efectivos resultaron con lesiones leves y se aguardaban los informes médicos.