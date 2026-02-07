Batalla campal en la guardia del Hospital Perrando: dos mujeres heridas y un detenido

Una situación de extrema violencia se registró este sábado por la mañana en el Hospital Julio C. Perrando, donde dos grupos de personas protagonizaron una batalla campal en el sector de Triage, generando momentos de tensión y obligando a una rápida intervención policial y de seguridad. Según la información recabada y confirmada por la Policía, el conflicto se habría originado previamente en la intersección de Fray Beltrán y avenida Italia. Tras ese primer enfrentamiento, los involucrados se trasladaron hasta el centro de salud, donde la violencia volvió a escalar.

El episodio continuó en el área de guardia del hospital, lo que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad interna y a la solicitud de refuerzos policiales para controlar la situación y evitar que el desorden se extendiera a otros sectores del nosocomio.

Luego de que los grupos fueran dispersados, los profesionales de la salud asistieron a dos mujeres jóvenes que resultaron heridas durante el enfrentamiento. Una de ellas, de 20 años, presentaba heridas de arma de fuego en el muslo y en el brazo derecho, y se encontraba estable.

La segunda herida fue una adolescente de 17 años, quien ingresó con una lesión producida por un arma blanca en la región paravertebral, quedando también bajo atención médica tras el violento episodio.

En el lugar, familiares de la joven baleada señalaron como autor de los disparos a un joven de 18 años, quien se encontraba en el hospital manifestando ser pariente de la adolescente apuñalada. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cargador de arma de fuego negro que se le habría caído al sospechoso durante la trifulca.

El joven fue demorado y conducido por personal de la Comisaría Octava, que interviene por razones de jurisdicción. En el operativo colaboraron efectivos de la Comisaría Primera y de la División Patrulla Preventiva, logrando restablecer el orden en el hospital y remitir las actuaciones judiciales y el elemento secuestrado a la magistratura interviniente.