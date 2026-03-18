Barranqueras: Sorprendió a un ladrón en su garaje y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía

El sospechoso fue detenido tras intentar robar una bicicleta. El damnificado logró interceptarlo tras una breve persecución y retenerlo.

Un hombre fue capturado este miércoles por la mañana en Barranqueras, luego de ser sorprendido dentro de un garaje, intentando cometer un robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, en una vivienda ubicada sobre calle 2 de Febrero, en el barrio Villa Emilia, donde el propietario detectó la presencia de un intruso que intentaba sustraer una bicicleta.

Ante esta situación, el damnificado logró interceptarlo tras una breve persecución y retenerlo hasta la llegada del personal policial.

Efectivos de la División Infantería acudieron al lugar y procedieron al traslado del sospechoso quien fue examinado por el médico policial.

Finalmente, el hombre fue notificado de su aprehensión en la causa y quedó a disposición de la Justicia

fuente:datachaco