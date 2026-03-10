Barranqueras: Se salvó de milagro: despertó y su colchón estaba envuelto en llamas

Un hombre de 35 años resultó herido este martes por la mañana luego de que se produjera un incendio en su vivienda ubicada en el barrio Villa Emilia de Barranqueras. El siniestro ocurrió alrededor de las 9 en un domicilio situado sobre calle Brown al 5100.

El hecho fue advertido por personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras, que al llegar al lugar confirmó el incendio y solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios. Una dotación se presentó rápidamente en el sitio y logró sofocar el foco ígneo en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran a otros sectores de la vivienda.

Según relató el propietario a las autoridades, se despertó repentinamente al notar que uno de los colchones de la casa estaba en llamas, aunque manifestó desconocer las causas que habrían originado el fuego.

Como consecuencia del incidente, el hombre sufrió lesiones de distinta consideración y se trasladó por sus propios medios al Hospital Eva Perón para recibir atención médica. En tanto, el incendio provocó daños materiales en la estructura de la vivienda.

En el lugar se realizó un acta de constatación y se dio intervención a la Fiscalía Penal N° 10, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.

fuente:diariochaco