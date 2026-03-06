Baleó a su sobrino por una disputa económica pero terminó detenido

El hecho ocurrió en la tarde del jueves, cuando personal de la Comisaría Sexta de Sáenz Peña fue alertado por trabajadores del Centro de Salud Néstor Kirchner, sobre el ingreso de un paciente con heridas de arma de fuego.

Ante esta situación, el joven fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital local, para recibir asistencia especializada.

Ante esta situación, los efectivos recabaron información y dictamen que el incidente se habría originado por una disputa económica previa entre familiares.

La víctima se acercó al domicilio de su tío, en el barrio Matadero, donde fue atacado con un arma de fuego que le provocó heridas de perdigones en la zona del rostro y un traumatismo ocular severo. Con las características obtenidas, los agentes demoraron al presunto autor, de 40 años.

La Fiscalía N° 1 dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal y luego alojado en la dependencia policial.

En cuanto al joven herido, tras ser evaluado por especialistas, se embarca su traslado a un centro de mayor complejidad en Resistencia, para continuar con su tratamiento.