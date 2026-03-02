Avistaron un Aguará Guazú en Sáenz Peña y quedó registrado en un video

El ejemplar, una especie protegida y no peligrosa para las personas, fue filmado mientras corría desorientado por la zona.

Un Aguará Guazú fue visto en la noche del sábado en Sáenz Peña y personas lograron registrar el momento en un video que se viralizó rápidamente. El avistaje ocurrió en la autovía de la Ruta 16, cerca del barrio Loma Linda.

Este animal no es peligroso para las personas ni para el ganado, además es una especie protegida. En la grabación se puede ver que el Aguará Guazú corre de un lado para el otro, desorientado, mientras por el lugar pasan algunas motos.

Las autoridades recomendaron que, ante una situación similar, deben comunicarse de inmediato con el 911 para que se dé aviso al Complejo Ecológico y puedan rescatarlo.

fuente:diariochaco