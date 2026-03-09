Avanza la construcción del tercer edificio del complejo Puerta del Sol en Sáenz Peña

El Gobierno de Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), continúa con la construcción del tercer edificio de departamentos en el barrio Puerta del Sol, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra forma parte del proceso de reactivación de proyectos habitacionales en la provincia.

Los trabajos se desarrollan en un predio ubicado en el sector noreste de la denominada «ciudad termal», donde operarios de la empresa encargada avanzan en distintas etapas constructivas para consolidar el complejo habitacional, que ya cuenta con dos torres finalizadas y habilitadas.

En ese marco, el vocal del IPDUV, Daniel Monti, recorrió el lugar para supervisar el progreso de la obra y dialogar con los trabajadores que participan del proyecto.

Durante la visita, el funcionario destacó el esfuerzo que realiza la provincia para retomar y sostener obras que habían quedado paralizadas. «El objetivo es continuar con estas obras que son fundamentales para que más familias chaqueñas puedan cumplir el sueño de acceder a su vivienda propia», expresó.

La construcción corresponde a la segunda etapa de un plan habitacional destinado a ampliar la oferta de departamentos en Sáenz Peña, acompañando el crecimiento urbano de la ciudad y generando nuevas oportunidades de acceso a soluciones habitacionales.

Desde el organismo provincial señalaron además que este tipo de proyectos no solo responde a la demanda de viviendas, sino que también reactiva la actividad del sector de la construcción, generando empleo y movimiento económico en la región.