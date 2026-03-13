Avanza la construcción de viviendas del programa Sueños Compartidos tras 10 años

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, destacó, una vez más, el reinicio de obras en la localidad de San Bernardo, donde se ejecuta la construcción de viviendas que habían quedado paralizadas durante años.

Las unidades habitacionales forman parte del Programa Provincial de Construcción de Viviendas y corresponden a un proyecto que se había iniciado hace más de 10 años con financiamiento del Estado nacional, a través del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, las obras permanecieron abandonadas por largo tiempo. Actualmente, el gobierno provincial reactivó los trabajos con el objetivo de finalizar el proyecto y brindar soluciones habitacionales a familias de la comunidad.

El titular del organismo provincial, Fernando Berecoechea, señaló también que el objetivo central es «poner en valor estas viviendas y entregárselas a los vecinos de San Bernardo». En ese sentido, recordó que se trata de una obra de larga data que atravesó múltiples paralizaciones por falta de financiamiento del Estado nacional, siendo la última a comienzos de 2023.

«Siguiendo la premisa del Gobernador de administrar de manera responsable y ordenada los recursos de todos los chaqueños, hemos logrado financiar la continuidad de estas obras utilizando fondos del gobierno provincial», afirmó el funcionario.

Asimismo, Berecoechea indicó que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante sorteo público, garantizando transparencia en el proceso de asignación.

Por último, destacó que la finalización de estas obras permitirá que familias de San Bernardo puedan acceder a su casa propia, marcando un avance significativo en la recuperación de proyectos habitacionales que permanecieron abandonados durante años.