Autorizan el regreso a Argentina a Agostina Páez: deberá pagar US$ 20 mil de fianza

La Justicia de Brasil resolvió este lunes conceder un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses por una denuncia de injuria racial. Para acceder al beneficio, deberá abonar una fianza de 20 mil dólares, tras lo cual podrá regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial.

La presentación de la defensa fue finalmente admitida y habilita a Páez a retornar a su país de origen bajo determinadas condiciones. La resolución representa un giro relevante en la causa, ya que revierte la obligación previa de permanecer en territorio brasileño hasta el dictado de una sentencia definitiva.

El expediente estuvo marcado por decisiones contradictorias del tribunal. Durante la audiencia del 24 de marzo, el juez había autorizado inicialmente su regreso a la Argentina con medidas cautelares, lo que generó expectativas favorables. Sin embargo, horas más tarde, esa decisión fue revocada y se dispuso que la imputada continuara detenida en Brasil, lo que incrementó la incertidumbre en torno al caso.

La abogada fue acusada por el delito de injuria racial, que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En el transcurso del proceso, las tres denuncias iniciales fueron unificadas y la acusación solicitó una condena de dos años, el mínimo previsto. Tanto la fiscalía como la querella aceptaron que la imputada pueda regresar a la Argentina y cumplir eventuales medidas alternativas desde su provincia.

Entre las opciones que evalúa el magistrado se encuentra la homologación de ese acuerdo, con una eventual condena que podría ser sustituida por trabajos comunitarios, cursos sobre derechos humanos o el pago de una multa. Dada la baja escala penal y la condición de extranjera sin antecedentes en Brasil, la posibilidad de cumplir estas medidas en su país de origen está contemplada dentro de los mecanismos de cooperación judicial.

El juez deberá ahora analizar los alegatos finales antes de dictar sentencia, que podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días. Mientras tanto, Páez quedará habilitada para permanecer en la Argentina tras abonar la fianza, a la espera de una definición que podría ir desde la homologación del acuerdo hasta una eventual absolución si se considera insuficiente la prueba.

fuente:diariochaco