Aumentó el boleto del colectivo Chaco-Corrientes: cuesta $ 1890

La suba se confirmó desde la tarde de este viernes. Se trata de un aumento de $ 500. Por su parte, la tarifa de la línea Campus pasó a costar más de $ 2.900.

Desde la tarde de este viernes, aumentó el precio del boleto del servicio interprovincial de colectivos Chaco Corrientes, que pasará a ser de $ 1890. El mismo es tanto para el tramo que circula por avenida Sarmiento, como el de Barranqueras.

Por otro lado, también la línea Campus aumentó su tarifa, que será de $ 2921,10.

Cabe destacar que la última actualización del boleto de este servicio fue a principios de 2025. Desde ese entonces, el boleto costaba $ 1300.

LOS NUEVOS PRECIOS

Sarmiento (Resistencia-Corrientes): $ 1890

Barranqueras-Corrientes: $ 1890

Campus: $ 2.921,10

fuente:diariochaco