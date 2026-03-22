Atraparon a una mujer en plena comercialización de cocaína

Efectivos policiales interceptaron a una mujer en plena comercialización de droga. El operativo estuvo a cargo de integrantes de la División Lince, quienes procedieron a la captura de la dealer, en Barranqueras.

Todo inició a partir de un aviso de vecinos de la ciudad, acerca del presunto intercambio de estupefacientes. En ese contexto, los uniformados arribaron al sitio y observaron a una mujer a bordo de una moto, quien concretaba junto a un hombre un intercambio sospechoso.

Ante esa situación, los agentes se acercaron para identificar a los implicados y el hombre se dio a la fuga en la moto, mientras que la mujer quiso huir hacia un domicilio cercano, aunque fue rápidamente alcanzada y demorada.

«Durante el procedimiento, y con intervención de personal especializado de Microtráfico, se realizó la requisa de sus pertenencias, hallando en su poder envoltorios con sustancia blanquecina, dinero en efectivo, recortes de nylon, un teléfono celular y otros elementos», detallaron desde la fuerza provincial.

En ese sentido, la prueba de campo realizada a la sustancia arrojó positivo para cocaína, por un peso total de 79 gramos. Tras el análisis, por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, se concretó el secuestro de la totalidad de los elementos y la detención de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia.