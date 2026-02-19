jueves, febrero 19, 2026
Atraparon a un ladrón cuando ingresó a robar a una casa con un arma de juguete

Un hombre de 19 años intentó entrar a robar a una casa en Barranqueras con un arma de juguete y fue detenido. Según el parte policial, el hecho ocurrió en las últimas horas del miércoles, en la ciudad portuaria, cuando los efectivos del Grupo Motorizado Lince realizaban patrullajes por la zona, y un ciudadano de 39 años dio aviso de un posible ilícito por la calle Arias.

El denunciante informó que un joven ingresó a su casa con intenciones de robar e invitó a los agentes a verificar el interior de la vivienda. Cuando el personal policial entró y llegó hasta la parte trasera de la casa, vieron al delincuente que intentaba escapar, pero fue demorado.

El ladrón tenía en su poder un arma de juguete similar a una 9 milímetros. Los uniformados procedieron al secuestro y al traslado del hombre a la dependencia policial. Allí fue notificado de su aprehensión y puesto a disposición de la fiscalía en turno.

