Atrapan a una empleada que realizaba estafas millonarias con tarjetas de crédito de clientes

Efectivos de la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña procedieron este martes a la detención de una mujer de 45 años, identificada como E. P. D. G., acusada de liderar una serie de estafas, mediante la clonación de datos de tarjetas de crédito.

Los investigadores iniciaron las actuaciones tras recibir múltiples denuncias de ciudadanos que detectaron consumos exorbitantes en sus resúmenes de cuenta, principalmente, vinculados a la compra de pasajes de larga distancia que nunca habían realizado.

​Los agentes establecieron que la sospechosa utilizaba su puesto de trabajo en la boletería de la empresa «20 de Junio», para captar la información de las víctimas.

Según pudieron reconstruir los uniformados, la mujer aprovechaba el momento del pago para retener los plásticos, bajo el pretexto de «caídas del sistema» o «errores técnicos». Durante esos minutos, las pesquisas sospechan que la mujer registraba los números de las tarjetas, las fechas de vencimiento y los códigos de seguridad, para luego utilizarlos en plataformas de comercio electrónico.

​En el marco de las tareas operativas, los policías montaron vigilancias discretas y analizaron registros fílmicos de la terminal, lo que les permitió individualizar a la implicada.

Al momento de la interceptación en el barrio Reserva Este, los peritos procedieron al secuestro de una cartera que contenía 34 hojas de cuadernillo con anotaciones manuscritas de datos bancarios de terceros y un teléfono celular. Estos elementos resultaron cruciales para vincular a la detenida con al menos dos causas judiciales previas por delitos de similar naturaleza.

​Las fuentes policiales confirmaron que el perjuicio económico es significativo, mencionando casos individuales que superan el $1.400.000 en consumos no autorizados.

Los investigadores también señalaron que la mujer ya poseía antecedentes negativos en otras empresas de transporte, de donde habría sido desvinculada por irregularidades idénticas, llegando incluso a ser señalada públicamente por damnificados a través de diversas redes sociales, antes de su detención formal.

​Finalmente, los efectivos trasladaron a la acusada a la División de Violencia Familiar y de Género, donde quedó alojada a disposición del Fiscal N° 1, César Collado.

Los responsables del operativo informaron que la mujer será trasladada a los estrados judiciales el próximo 19 de marzo para prestar declaración. Mientras tanto, las autoridades instan a la población que haya realizado compras en dicha terminal a revisar exhaustivamente sus movimientos bancarios recientes.