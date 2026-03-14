Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak

Un misil impactó este sábado en un helipuerto ubicado dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, según confirmaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Imágenes difundidas por la agencia Associated Press mostraron una columna de humo elevándose sobre el predio diplomático durante la mañana. El complejo es una de las instalaciones diplomáticas más grandes de Estados Unidos en el mundo y, en los últimos años, fue blanco de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán.

Hasta el momento, la embajada no emitió comentarios sobre el episodio. Sin embargo, el viernes había renovado su alerta de seguridad de Nivel 4 para Irak, el máximo nivel de advertencia para ciudadanos estadounidenses. En ese comunicado, advirtió que Irán y grupos armados vinculados con Teherán realizaron ataques contra ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos en el país y que podrían continuar haciéndolo.

El nuevo ataque ocurrió pocas horas después de una serie de bombardeos registrados antes del amanecer del sábado contra un influyente grupo armado proiraní en Bagdad. De acuerdo con fuentes de seguridad iraquíes, esos ataques dejaron al menos dos muertos en la capital.

fuente:datachaco