Así estará el tiempo este fin de semana extra largo

Con la llegada del fin de semana largo que culmina el martes 24 de marzo, los habitantes de Presidencia Roque Sáenz Peña deberán estar atentos a las condiciones climáticas, ya que se espera un inicio con tormentas y un marcado descenso de temperatura hacia el final del período.

Sábado 21 de marzo: Alerta por tormentas

El fin de semana comenzará con condiciones inestables. Se esperan tormentas fuertes durante el día y lluvias ligeras por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 34°C, mientras que la mínima será de 21°C. La probabilidad de precipitaciones es alta, situándose en un 65%.

Domingo 22 de marzo: Jornada de lluvias y descenso térmico

Para el domingo, la inestabilidad persistirá con lluvias ligeras durante gran parte del día. Se registrará un descenso en la temperatura máxima, que llegará a los 28°C, con una mínima de 21°C. La humedad será elevada, alcanzando el 85%.

Lunes 23 de marzo: Mejora paulatina

El lunes se mantendrá la probabilidad de lluvias ligeras (35%) durante el día, pero el cielo comenzará a despejarse hacia la noche. Será la jornada más fresca del periodo, con una máxima de apenas 25°C y una mínima de 16°C. Los vientos soplarán desde el sudoeste a unos 14 mph (22 km/h).

Martes 24 de marzo: Cierre a pleno sol

Para el feriado del martes, las condiciones mejorarán definitivamente. Se pronostica un día totalmente soleado con una máxima de 27°C y una mínima de 16°C. Será la jornada ideal para actividades al aire libre, sin probabilidades de lluvia.