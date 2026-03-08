Así estará el tiempo esta semana en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo inestable, húmedo y caluroso para esta semana en Resistencia y alrededores, con lluvias, tormentas aisladas y mejoramientos temporarios, y temperaturas máximas en torno a los 30 grados, ccon elevada sensación térmica.

En detalle, para este lunes se prevé cielo mayormente nublado, con tormentas aisladas y chaparrones, y vientos moderados del noreste rotando a leves del este. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 30 de máxima.

Asimismo, para el martes se espera cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del este, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 30.

En tanto, para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche, con similares valores térmicos: 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Por último, para el jueves, el SMN pronostica tiempo inestable, con tormentas aisladas, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30.