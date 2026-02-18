ASESCH: Se suma al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo

La Comisión Directiva de la Asociación Sindical Empleados Sanitarios del Chaco (ASESCH) informó que mañana adherirá al paro general convocado por la CGT, en el marco de las medidas de fuerza impulsadas a nivel nacional.

A través de un comunicado oficial, el gremio señaló que acompaña la medida en defensa de los derechos de los trabajadores, el salario y las condiciones laborales, remarcando la necesidad de unidad en el reclamo.

Desde la entidad sindical indicaron además que la medida fue debidamente notificada ante la Dirección de Trabajo, cumpliendo con los requisitos legales correspondientes.

No obstante, ASESCH aclaró que se garantizará la guardia mínima para asegurar la prestación de los servicios esenciales, a fin de no afectar a la comunidad.

El comunicado lleva la firma de la Comisión Directiva, bajo la consigna: “Unidos en la lucha”.