Argentina integrará una alianza regional contra el narcoterrorismo liderada por EE. UU.

El Gobierno argentino formalizará su adhesión a una coalición de seguridad hemisférica destinada a combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. La firma del acuerdo se realizará durante la primera Conferencia Anticarteles de las Américas, que se desarrolla en Doral, Florida.

La delegación argentina estará encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien participará del encuentro junto a autoridades de defensa y seguridad de países de América Latina, el Caribe y América del Norte. La reunión es organizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y contará con la presencia de representantes de distintos gobiernos del continente.

El objetivo del encuentro es coordinar acciones regionales frente a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Durante la conferencia está prevista la firma de una declaración conjunta que establecerá las bases para una cooperación hemisférica más estrecha.

Según el Departamento de Defensa estadounidense, el narcotráfico y las redes criminales asociadas a los cárteles representan una amenaza creciente para la seguridad regional. En ese contexto, la estrategia busca mejorar el intercambio de información, fortalecer la cooperación operativa entre países y coordinar políticas para enfrentar estas organizaciones.

En representación de Argentina, Presti expondrá la posición del país sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa. En ese marco, destacará la importancia de coordinar esfuerzos regionales frente a amenazas transnacionales, aunque subrayará que la participación argentina se ajustará al marco constitucional y a las leyes que regulan el sistema de defensa nacional.

La participación en la conferencia se inscribe en la política exterior del gobierno de Javier Milei orientada a fortalecer la relación con Estados Unidos y ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.