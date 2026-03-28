Argentina ganó 2-1 a Mauritania en uno de los últimos amistosos previo al Mundial

Argentina venció 2-1 a Mauritania en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA. El partido se disputó en La Bombonera.

La Selección se puso 1-0 a los 17 minutos del primer tiempo, con gol de Enzo Fernández, quien definió muy bien tras un gran pase de Nahuel Molina.

A los 32 minutos, Nico Paz amplió la ventaja con un gran tiro libre desde la medialuna.

En el segundo tiempo, ingresó Lionel Messi. Sin embargo, pese a la presencia de la Pulga, el seleccionado argentino tuvo un susto inicial tras un intento de Djeidi Gassama.

La «Scaloneta» bajó su nivel, lo que provocó constantes intentos de Mauritania, pero que se encontró a un Emiliano Martínez firme bajo los tres palos.

Sobre el final, el conjunto africano tuvo su premio. Un tiro libre de Mauritania terminó con la pelota en el área chica y Jordan Lefort puso el 2-1.

Finalmente, fue victoria para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en sus últimos partidos antes del Mundial 2026. El próximo encuentro será este martes desde las 20:15 en La Bombonera ante Zambia.

fuente:diariochaco