Argentina cayó 3-2 contra Corea del Sur y quedó eliminada de la Copa Davis

La Selección Argentina de tenis quedó eliminada de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis tras perder 3-2 frente a Corea del Sur en la serie disputada en Busan. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Frana deberá disputar en septiembre una instancia decisiva para conservar su lugar en el Grupo Mundial I y evitar el descenso.

El único triunfo argentino del domingo llegó en el punto de dobles. Guido Andreozzi y Federico Gómez, ambos debutantes en la competencia, superaron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. La victoria les permitió adelantar a Argentina 2-1 en la serie y mantuvo vivas las chances de clasificación.

Ese festejo fue el único de la jornada. En el cuarto punto de la serie, Thiago Tirante no logró sostener su rendimiento ante Soon-Woo Kwon y cayó por 4-6, 6-4 y 6-3. El platense había comenzado en buen nivel y se llevó el primer set, pero perdió consistencia en el tramo final del encuentro.

La definición quedó en manos de Marco Trungelliti frente a Hyeon Chung. El santiagueño arrancó firme, pero el coreano fue más determinante en los momentos clave y se impuso por 6-4 y 6-3, resultado que selló la victoria local y la eliminación argentina.

Tras la caída en Busan, Argentina deberá disputar en septiembre el repechaje del Grupo Mundial I con el objetivo de mantener la posibilidad de regresar a los Qualifiers en 2027. En caso de perder esa instancia, el equipo tendrá que competir nuevamente en esa categoría durante 2027, con una eventual chance de ascenso recién en 2028.