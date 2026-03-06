ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada al tesorero de la AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó presuntas irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos con el entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según un informe oficial al que accedió Infobae, la empresa aparece en el centro de una investigación penal que también involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, bajo sospecha de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.

De acuerdo con documentación elaborada por ARCA —organismo que absorbió funciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)— Malte SRL fue catalogada como una «usina sin capacidad operativa económica y/o financiera», una clasificación utilizada cuando se detectan patrones asociados a empresas pantalla. El informe sostiene que la firma carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales y presenta reiteradas inconsistencias en su actividad.

Entre las anomalías señaladas figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles con escasa trazabilidad documental. Además, el análisis de operaciones electrónicas y facturación detectó movimientos entre empresas vinculadas por conceptos alejados de la actividad declarada. La sociedad registró solo un trabajador declarado durante los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que sus sedes impositivas figuraban en Santiago del Estero.

El reporte también menciona que las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes eran compartidas con otras firmas relacionadas, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL. Asimismo, ARCA advirtió que Malte SRL no actuó como agente de retención en ejercicios con niveles relevantes de compras, lo que resulta incompatible con su volumen de facturación. El informe también detectó servicios facturados por la escribana Gilda Milani que vinculan a la empresa con Luciano Pantano, otro de los actores mencionados en la investigación.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares realizado bajo el régimen de la Ley 27.743 de Sinceramiento Fiscal. Según el reporte, la maniobra se produjo en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad fue considerada «indeterminable», ya que la sociedad registró transacciones de gran volumen con la entidad sin respaldo patrimonial ni estructura operativa acorde con los montos involucrados.

En paralelo, la Justicia avanza con una causa penal contra la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia, Toviggino y otros directivos, además de imponerles la prohibición de salida del país, en una investigación por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. El expediente también analiza presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC, que habrían canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino entre 2021 y 2025.

fuente:diariochaco