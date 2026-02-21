ARCA amplió denuncia contra Sur Finanzas y pidió elevar la causa a juicio

El organismo recaudador cuestionó a la financiera vinculada a la AFA y pidió que le apliquen penas máximas por evasión.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes su denuncia por evasión contra Sur Finanzas Group, la firma vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solicitó a la Justicia la inmediata elevación a juicio del expediente.

En la presentación, el organismo también pidió que la empresa sea citada a prestar declaración y que, una vez concluida la etapa de instrucción, se condene a los responsables con el máximo de la pena prevista en el Régimen Penal Tributario.

Según la ampliación firmada por la abogada de ARCA, Felicitas Achábal, la compañía habría retenido aportes previsionales y de obra social a empleados en relación de dependencia sin haberlos depositado dentro del plazo legal de 30 días.

El monto involucrado en la maniobra ascendería a 46.511.222 pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

De acuerdo con la documentación presentada, se detectó la falta de pago en término de declaraciones juradas vinculadas a retenciones efectuadas al personal por aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales.

ARCA consideró que las conductas investigadas encuadran en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, previsto en el artículo 7° del Régimen Penal Tributario.

DETENCIONES Y PRESUNTO ENTORPECIMIENTO

Días atrás, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó la detención de cuatro personas por su presunta participación en las maniobras investigadas.

La fiscalía sostuvo que existieron intentos de ocultar y destruir pruebas, incluyendo conversaciones con órdenes para retirar computadoras, extraer dinero de sucursales y eliminar registros de cámaras de seguridad y planillas internas.

El magistrado fundamentó las detenciones en la gravedad de los hechos y en el poder económico del grupo empresario, que podría incrementar el riesgo de fuga.

EL VÍNCULO CON EL FÚTBOL

Sur Finanzas mantiene vínculos con la dirigencia del fútbol argentino y su nombre quedó asociado públicamente a la estructura que encabeza Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Con la ampliación de la denuncia, ARCA busca avanzar hacia el juicio oral en una causa que combina presunta evasión fiscal, apropiación indebida de aportes y posibles maniobras para entorpecer la investigación judicial.