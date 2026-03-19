Apuesta académica: la UNCAUS abre una diplomatura en Derecho de niñez y adolescencia

Con el objetivo de fortalecer la formación especializada en la protección integral de derechos, la Universidad Nacional del Chaco Austral anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Derechos de Niñez y Adolescencia con orientación en Abogacía del NNA, una propuesta académica que tendrá en la dirección a la abogada especialista Sonia Seba.

La iniciativa comenzará en abril de 2026, se dictará en modalidad virtual y contará con una duración de ocho meses, incluyendo además dos encuentros presenciales previstos en espacios académicos vinculados a la universidad.

Desde la organización destacaron el rol de la Abogada Sonia Seba en el diseño y conducción de la diplomatura, subrayando su trayectoria en el ámbito del derecho de familia, niñez y adolescencia, así como su permanente participación en actividades de formación y debate jurídico.

El equipo académico estará integrado también por el Profesor Magister Gonzalo García Veritá, mientras que la Secretaría de Coordinación será ejercida por la Abogada Especialista Ivana Bancoff Petkoff.

El programa prevé el abordaje de contenidos vinculados al enfoque de derechos humanos en las infancias, el marco normativo y jurisprudencial de la abogacía del NNA, la intervención interdisciplinaria, la diversidad cultural, la discapacidad y el acceso a la justicia en los distintos fueros.

Según se informó, la propuesta está dirigida a profesionales del derecho, integrantes del sistema de protección, equipos técnicos y público interesado, con el propósito de generar herramientas actualizadas para la intervención jurídica en contextos complejos.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial cursos.uncaus.edu.ar o mediante los canales institucionales de la universidad.