Aprender idiomas en la UNCAUS: ya están abiertas las inscripciones para los cursos 2026

La Universidad Nacional del Chaco Austral invita a la comunidad a sumarse a una nueva edición de los cursos de idiomas de la Escuela de Lenguas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de los cursos de idiomas que dicta la Escuela de Lenguas UNCAUS, una propuesta académica orientada a fortalecer la formación cultural, educativa y profesional de estudiantes y de la comunidad en general.

La nueva directora de la escuela de Lenguas Ingeniera Tamara Jachesky dio a conocer la oferta formativa que incluye inglés, portugués, italiano, alemán, francés, guaraní y qom, idiomas que serán dictados por docentes especializados y con contenidos pensados tanto para quienes desean iniciarse en una nueva lengua como para quienes buscan profundizar sus conocimientos.

Las clases comenzarán el 23 de marzo de 2026, y los cursos están abiertos a estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en incorporar nuevas competencias lingüísticas.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción hasta el 30 de Marzo , de manera online ingresando a la plataforma oficial:

https://idiomas.uncaus.edu.ar/⁠�

También es posible acceder al formulario de inscripción escaneando el código QR disponible en las piezas de difusión institucional.

El rector de UNCAUS, Germán Oestmann, destacó la importancia de este tipo de propuestas académicas:

“Desde la universidad seguimos generando oportunidades de formación abiertas a toda la comunidad. El aprendizaje de idiomas es una herramienta fundamental para ampliar horizontes académicos, laborales y culturales”.