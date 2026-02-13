Apostadores de Resistencia y Sáenz Peña ganaron más de $ 97 millones con la Poceada

Dos apostadores se repartieron los $ 194.289.091,57 de la Poceada Chaqueña. Fue en el sorteo 2269, realizado este jueves, que dejó a dos ganadores, oriundos de Resistencia y Sáenz Peña.

Los números de la suerte fueron 01, 17, 67, 85 y 91, y 01, 17, 61, 91 y 98; en tanto que las jugadas se realizaron en la agencian N° 748 – 00 de Sáenz Peña y en la 654 – 00 de la capital chaqueña.

Los números de la suerte.

Tras el sorteo, los dos ganadores se alzaron con $ 97.144.545,79 cada uno. Asimismo, 45 personas acertaron cuatro números y ganaron $ 597.511; 1.271 jugadores tuvieron tres aciertos y se quedaron con $ 5.288; y 15.198 apostadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará este sábado, a las 21, cuando se ponga en juego un pozo aproximado de $ 64 millones.

fuente:diariochaco