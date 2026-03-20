Anses evalúa el regreso de los créditos: el nuevo sistema y cómo funcionaría

Un nuevo proyecto legislativo busca reactivar en 2026 las líneas de crédito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), aunque con un enfoque distinto al de años anteriores. La iniciativa contempla préstamos de hasta $1.500.000 destinados principalmente a sectores con dificultades para acceder al sistema financiero formal.

El programa original de financiamiento fue eliminado a través del decreto 421/2025, pero ahora un grupo de legisladores de distintos bloques impulsa su regreso con un objetivo específico: facilitar el desendeudamiento de familias que enfrentan créditos con altas tasas de interés, en lugar de fomentar el consumo.

La propuesta prevé que los fondos provengan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y estén orientados a más de 10 millones de personas en todo el país. Entre los posibles beneficiarios se encuentran titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados del sistema SIPA con ingresos de hasta seis haberes mínimos, personas con pensiones no contributivas, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su modalidad de implementación. El sistema sería completamente digital y dirigido: el dinero no se depositaría en la cuenta del beneficiario, sino que se transferiría directamente a los acreedores que este declare. De esta manera, se busca garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente para cancelar o refinanciar deudas.

En cuanto a las condiciones, el monto máximo alcanzaría los $1.500.000, con actualización atada al salario mínimo. La tasa de interés sería equivalente a TAMAR más 10 puntos, y las cuotas se descontarían mensualmente con un tope del 30% del ingreso neto. Todo el proceso se gestionaría a través de la plataforma Mi ANSES, con auditorías automáticas para asegurar la correcta asignación de los recursos.

Por el momento, se trata únicamente de un proyecto de ley, por lo que aún no está vigente ni habilita inscripciones. Para su implementación, deberá ser aprobado primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.

De avanzar el tratamiento legislativo, el nuevo esquema de créditos podría ponerse en marcha durante el segundo semestre de 2026, reabriendo una herramienta clave para millones de argentinos, aunque bajo una lógica orientada al alivio financiero más que al consumo.