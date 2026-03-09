Aniversario de Sáenz Peña: una multitud acompañó el desfile de carrozas y autos antiguos

El tradicional desfile de carrozas y autos antiguos organizado por la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de los festejos por el 114° aniversario de la ciudad, convocó a una multitud de vecinos y familias que se acercaron para disfrutar de una jornada cargada de color, música y alegría.

Del evento participaron el intendente Bruno Cipolini, concejales y funcionarios municipales, quienes acompañaron el desarrollo de esta celebración que forma parte de las actividades centrales por el aniversario de la ciudad.

El desfile contó con una amplia participación de academias de danzas, agrupaciones gauchas, clubes, instituciones de la comunidad y distintas áreas municipales, como la Secretaría de Cultura, el área de Adultos Mayores, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y dependencias operativas. También formaron parte del recorrido autos y motos antiguas, además de las Colectividades Extranjeras que aportaron su impronta cultural.

La caravana se desplegó por la calle 12, desde la calle 1 hasta la calle 9. A lo largo de ese trayecto, vecinos y autoridades pudieron apreciar el trabajo, la creatividad y el entusiasmo de cada uno de los participantes.

El desfile se caracterizó por su gran colorido y el clima festivo que acompañó toda la jornada. Las instituciones y colectividades compartieron parte de su historia, mientras que las colectividades extranjeras también exhibieron su cultura, sus tradiciones y la identidad que las distingue.

De esta manera, el evento se convirtió en un espacio de encuentro, recreación y celebración colectiva, donde la comunidad pudo disfrutar y homenajear un nuevo aniversario de la ciudad.