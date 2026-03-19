Andrea del Boca ¿afuera de Gran Hermano? El comunicado de la producción sobre su salud

Luego de que se conociera que algunos estudios no arrojaron resultados favorables, el dueño de la casa más famosa del país se dirigió a los televidentes.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas de incertidumbre tras un problema de salud que afectó a la reconocida actriz Andrea del Boca. La situación obligó a la producción a activar de inmediato los protocolos médicos previstos para el certamen.

Según diversas fuentes periodísticas, la participante manifestó un malestar que requirió la intervención de profesionales en el lugar. Debido a la complejidad del cuadro, se decidió su traslado en ambulancia hacia un centro asistencial para realizarle chequeos de control y estudios de mayor precisión.

En este sentido, la producción de Gran Hermano no dudó en referirse a lo ocurrido para calmar los ánimos entre los fans: «Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria».

Y añadieron: «En las próximas horas, se definirá su situación dentro del juego», dejando en claro la posibilidad de un abandono en pos de preservar su estado físico.

Este tipo de procedimientos no es inusual en Gran Hermano, donde los participantes están monitoreados de manera constante y, ante cualquier síntoma o malestar, se prioriza la atención médica inmediata. En caso de ser necesario, pueden ser retirados temporalmente para estudios y luego regresar si están en condiciones de continuar en competencia.