Alto nivel de recuperación de motos retenidas en Sáenz Peña

En Sáenz Peña, el 99,99% de las motocicletas retenidas por infracciones fueron restituidas a sus propietarios, según informó el subsecretario de Nocturnidad, Alberto Andino. El resultado se dio en el marco de un plan de regularización que facilitó trámites y redujo multas para que los vecinos pudieran recuperar sus rodados.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el depósito municipal se encuentra hoy prácticamente vacío. «Se les agilizó el trámite, se les dio una mano, pagaron mínimas de multa y recuperaron sus motos», sostuvo al calificar el operativo como «exitoso».

El plan apuntó principalmente a la regularización de la documentación. La mayoría de las infracciones estaban vinculadas a la falta de licencia de conducir. Para ello, se facilitó la gestión del carnet a través de la Dirección de Educación Vial y también se otorgó el patentamiento gratuito a los vehículos que no estaban registrados a nombre de su titular.

Andino consideró que la alta recuperación demuestra que existe interés en estar en regla, aunque llamó a reforzar la responsabilidad en el uso de la vía pública. «Cuando se hace uso de la vía pública con un vehículo, hay que ser conscientes y responsables. Es la única manera de no tener problemas», afirmó.

En cuanto al uso del casco, aclaró que en la ciudad aún no se retienen motocicletas por esa infracción, pero advirtió que la situación vial es preocupante. «Tenemos siniestros viales a diario y el cien por ciento de los protagonistas son motos», expresó.

Al comparar con ciudades como Corrientes y Formosa, donde el uso del casco se cumple casi en su totalidad, el subsecretario señaló que en Sáenz Peña existe una «pérdida de valores y referentes» que debe revertirse mediante educación y compromiso ciudadano.