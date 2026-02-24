martes, febrero 24, 2026
Alrededor de las 20 de este lunes, en un domicilio de calle La Sabana al 390, aproximadamente, de Villa Río Negro, personal de la Comisaría Duodécima Metropolitana intervino, tras una llamada que alertaba sobre un incidente. Al arribar el móvil policial, los efectivos constataron que un hombre de 67 años presentaba lesiones. El damnificado manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con una mujer de 27 años, quien lo habría agredido físicamente. Según la denuncia radicada, el hecho se habría iniciado cerca de las 17, cuando la joven, quien desde hacía varios días acudía al domicilio y recibía ayuda económica o alimentos, se presentó nuevamente en la vivienda. En determinado momento, el propietario le pidió que se retirara, lo que habría provocado que la mujer reaccionara de manera violenta, profiriendo insultos y amenazas de muerte. Según el denunciante, la agresora tomó un cuchillo del lugar y luego un rastrillo, con el cual le provocó lesiones en ambos antebrazos antes de ser reducida. El hombre fue examinado por el médico policial, quien diagnosticó lesiones de carácter leve. La causa fue caratulada como «Supuestas lesiones y amenazas», con intervención de la Fiscalía, que dispuso la aprehensión de la mujer y su notificación en la causa, quedando a disposición de la Justicia.

Con la presentación de equipos directivos, docentes, personal administrativo y de servicio en todos los establecimientos educativos, este lunes comenzó el período escolar 2026 en el Chaco.

Además, durante esta primera semana se llevarán adelante capacitaciones correspondientes al programa Aprendo Leyendo y al Programa de Liderazgo e Innovación Educativa.

El ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo para el Nivel Primario; el martes 3 será el turno de los jardines de infantes. En tanto, los estudiantes de las escuelas secundarias iniciarán el jueves 12 de marzo, y el Nivel Superior lo hará el lunes 6 de abril.

Asimismo, desde este lunes y hasta el 27 de febrero se desarrollarán jornadas de organización institucional. En ese marco, se prevé una primera convocatoria a tutores y responsables parentales de estudiantes de los niveles Inicial y Primario, con el objetivo de avanzar en acuerdos de convivencia escolar.

En tanto, en el marco de la Formación Docente Continua Red Aprende 2026, se realizarán encuentros virtuales del programa Aprendo Leyendo, iniciativa que comenzó el año pasado y que apunta a fortalecer la alfabetización integral y sistemática de los niños de primero, segundo y tercer grado del Nivel Primario.

En ese marco, la primera jornada se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, de 8 a 9, destinada a directores y supervisores de escuelas primarias. El 27 de febrero, entre las 8.30 y las 11.30, será el turno de los docentes que adjudicaron cargos y de aquellos que ya participaron de la formación el año pasado.

En tanto, el 5 de marzo se capacitará a los docentes designados en el último acto de ofrecimiento de cargos. Luego se sumarán ocho encuentros virtuales mensuales.

Por otra parte, para el Nivel Secundario continuará el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, orientado a transformar la escuela secundaria mediante un modelo pedagógico que priorice el desarrollo de capacidades y el bienestar de los estudiantes.

La capacitación combinará encuentros virtuales y presenciales, con sedes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. El primer encuentro presencial se realizará este martes 24, de 9 a 17, en el Salón Blanco del Hotel Gualok de la ciudad termal; mientras que el miércoles 25 tendrá lugar en el salón de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.

