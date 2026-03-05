Allanamiento por narcomenudeo en Sáenz Peña: secuestraron droga, un arma y dinero

Una mujer de 42 años fue aprehendida durante un allanamiento realizado en el barrio Belgrano de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y Narcomenudeo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección General de Consumos Problemáticos, a través de la División Microtráfico Interior, quienes irrumpieron en un domicilio de esa zona de la ciudad termal tras una investigación vinculada a la comercialización de drogas.

Durante el operativo, los agentes secuestraron 11,8 gramos de cocaína y 33,7 gramos de marihuana, ambas sustancias fraccionadas en distintos envoltorios listos para su distribución. También incautaron elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes, un teléfono celular y 56.100 pesos en efectivo.

Además, en el lugar fue hallado y secuestrado un revólver calibre 22 largo con 42 proyectiles sin percutar, lo que quedó incorporado a la investigación.

La mujer señalada como principal investigada fue aprehendida en el lugar y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes en la causa por narcomenudeo.