Allanamiento en Las Garcitas: detienen a un hombre por venta de drogas

Un hombre de 40 años fue detenido estesábado por la noche durante un allanamiento por presunta venta de drogas en la localidad de Las Garcitas. El procedimiento se realizó alrededor de las 23 en una vivienda ubicada sobre avenida Feldman y prolongación sur, en el barrio 1° de Enero, donde se secuestraron cocaína, marihuana y $ 168.350 en efectivo.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Drogas de General San Martín y fue ordenado por el Juzgado de Garantías, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante la requisa del inmueble, los agentes encontraron 29 envoltorios de polietileno con cocaína, con un peso total de 4,6 gramos, y un envoltorio con marihuana que pesó 0,6 gramos. También se incautaron dos tijeras de plástico, bolsas y recortes de polietileno, elementos que serían de interés para la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El dinero hallado en el lugar fue secuestrado como parte de la investigación. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.