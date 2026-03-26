Alertan por aplicación falsa que suplanta a “Lemon Cash” y estafa a comerciantes

La División de Delitos Económicos emitió una alerta ante la circulación de una aplicación fraudulenta que imita la billetera virtual Lemon Cash, detectada en operaciones comerciales en distintas localidades, incluyendo recientemente Presidencia de la Plaza.

Según informaron, se trata de un archivo APK que no se encuentra disponible en tiendas oficiales y que es distribuido por medios no verificados. Esta aplicación muestra saldos ficticios que van desde los $6.000.000 hasta los $12.000.000, generando comprobantes falsos de pago que nunca se acreditan en las cuentas de los comerciantes.

Además, no se descarta que tenga como objetivo la captación indebida de datos personales y financieros de las víctimas.

Riesgo para comerciantes

Las autoridades detectaron que los estafadores intentan concretar compras mostrando estos comprobantes falsos desde sus dispositivos móviles, provocando pérdidas económicas directas a los comercios que entregan mercadería sin verificar la acreditación real del dinero.

Recomendaciones clave

Verificar siempre que el pago esté efectivamente acreditado en la cuenta antes de entregar productos o servicios.

No confiar únicamente en capturas de pantalla o comprobantes visuales.

Utilizar solo aplicaciones oficiales descargadas desde tiendas seguras.

Capacitar al personal para detectar este tipo de maniobras.

Ante cualquier sospecha, evitar concretar la operación.

Desde la División remarcaron que esta advertencia busca prevenir nuevas estafas y reforzar las medidas de seguridad en el uso de medios de pago digitales.