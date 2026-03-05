Alerta sanitaria: la Anmat prohibió lentes de contacto que se vendían sin autorización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de distintos lentes de contacto y una solución multipropósito de la marca NOVMAS, al comprobar que no cuentan con registro sanitario ni información sobre su importador en Argentina.

La decisión se formalizó mediante la Disposición 1099/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida alcanza a todos los lotes, colores y tamaños de los productos identificados como NOVMAS Contact Lenses, incluidos modelos estéticos sin graduación y una solución para limpieza y desinfección de lentes de contacto.

La investigación comenzó a partir de una denuncia que derivó en una inspección en un comercio ubicado en la calle Sarmiento al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el operativo, personal de fiscalización detectó alrededor de 10.000 blísteres de lentes de contacto exhibidos para la venta junto con la solución multipropósito de la misma marca.

Según el informe oficial, los productos no presentaban datos de importador en el país ni constancia de registro sanitario. Tampoco figuraban en el sistema de consulta pública de ANMAT ni en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Ante esta situación, las inspectoras retiraron muestras y dispusieron la inmovilización de la mercadería restante, que quedó bajo custodia en el comercio. La responsable del local indicó que los artículos habían sido adquiridos a través de un proveedor vinculado con una firma de China y se comprometió a presentar la documentación correspondiente, lo que finalmente no ocurrió.

Desde el organismo señalaron que, al desconocerse el origen y las condiciones de fabricación, no es posible asegurar la calidad, seguridad ni eficacia de estos productos. Por tratarse de artículos que se aplican directamente sobre los ojos, su uso podría representar riesgos para la salud de los usuarios.

En ese marco, ANMAT resolvió la prohibición preventiva para evitar que continúen circulando en el mercado y proteger a potenciales consumidores que podrían utilizarlos creyendo que se trata de productos habilitados.