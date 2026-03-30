Alerta por un brote de chikungunya en Tucumán: hay 10 casos

Los ejes centrales serán la detección temprana de cuadros febriles, la celeridad en los diagnósticos y una comunicación más fluida para el monitoreo epidemiológico.

El Ministerio de Salud de Tucumán notificó 10 contagios de chikungunya en San Miguel de Tucumán y anticipó que el número de infectados podría crecer. Actualmente, se analizan muestras sospechosas para determinar el alcance real de la situación epidemiológica.

Para frenar el avance del mosquito, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, lideró un encuentro clave donde pidió unidad entre la provincia y el municipio. El funcionario remarcó que la colaboración técnica es vital para enfrentar la actual emergencia sanitaria.

«Estamos ante un brote epidémico de chikungunya en la capital», advirtió el ministro de Salud, quien detalló que se ha organizado un operativo conjunto entre Epidemiología, Salud Ambiental y brigadas territoriales de la provincia y la ciudad.

Debido a la circulación del virus en la región y el norte del país, Medina Ruiz anunció un refuerzo en la estrategia sanitaria. Los ejes centrales serán la detección temprana de cuadros febriles, la celeridad en los diagnósticos y una comunicación más fluida para el monitoreo epidemiológico.

El operativo sanitario se centrará en el control del foco infeccioso a través de una estrategia integral. Según la secretaria de Ambiente, Julieta Migliavacca, la articulación permitirá fortalecer medidas preexistentes como el descacharreo, la instalación de contenedores específicos y la fumigación dirigida en áreas de riesgo.

Por otro lado, la directora de Salud Ambiental del municipio, Clara Saslaver, destacó que la cooperación entre ambos niveles de gobierno facilitará operativos más precisos y una atención más ágil para los vecinos.

De esta forma, se propuso intensificar los bloqueos y operativos de descacharreo en los barrios afectados. El objetivo es ampliar el radio de cobertura por manzana para cortar la cadena de contagios lo antes posible.

Además, las autoridades sanitarias confirmaron que la vigilancia activa se centrará en la búsqueda de pacientes con síntomas, el diagnóstico temprano y el monitoreo en campo. Estas acciones buscan delimitar áreas críticas y garantizar una respuesta inmediata ante la aparición de nuevos focos

fuente:datachaco