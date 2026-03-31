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Alerta amarilla por calor extremo: la máxima llegará a 36°C

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La jornada inició con el cielo despejado y la temperatura de 23 grados.

Este martes inició con el cielo despejado y la temperatura de 23 grados. La humedad es del 97%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 36°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 29°C.

Según el SMN, parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por calor extremo, los departamentos afectados son: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, Comandante Fernández y San Fernando.

¿Qué significa alerta amarilla por calor extremo? Las temperaturas que se desarrollen bajo esta alerta pueden tener un efecto leve a moderado en la salud.

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

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